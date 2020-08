Policija 36-letniku potrkala na vrata, zdaj mu grozi do 10 let zapora

Grozi mu do 10 let zapora



(Izsek iz Kazenskega zakonika Republike Slovenije)



Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog



186. člen



(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Policisti PP Nova Gorica in enote vodnikov službenih psov Miren (SUP PU Nova Gorica) so v torek opravili hišno in osebno preiskavo pri 36-letniku.Pri preiskavi so našli in zasegli PVC-vrečki z delci zelene posušene rastline (sum, da gre za konopljo), ročno zavito cigareto z delci zelene posušene rastline in zeleno rastlino velikosti pol metra. Prav tako so bili zaseženi tudi drugi predmeti oz. pripomočki, za katere sumijo, da jih je moški uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (elektronske telekomunikacijske naprave).Policisti PP Nova Gorica so delce posušene rastline in rastlino poslali v analizo. Če bo potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper 36-letnika podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po prvem odstavku 186. člena KZ-1 ).Policija še dodaja, da so moškega v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.