Policaje nabili, Miha jo je popihal

Policisti so prišli ponj, a Mihu se ni ljubilo v keho. FOTO: Jože Suhadolnik

Zavrela kri

Romi so pomagali Mihu, da je sedel za volan in pobegnil.

Policisti so v Šiški na podlagi odredbe sodišča opravljali postopek prijetja 52-letnega moškega, ki se je izogibal prestajanju kazni zapora. A naleteli so na njegov upor, pa ne samo njegov.»Med postopkom je policistom grozil z nožem in se fizično uprl. Več navzočih oseb je v policiste metalo različne predmete in s tem poskušalo preprečiti prijetje osebe.Med drugim je 39-letni osumljenec v enega od policistov vrgel kamen, 22 letni-osumljenec pa je z veliko hitrostjo z vozilom zapeljal proti njim. S tem sta omogočila, da je 52-letni moški pobegnil,« je pred dnevi o napadu na ljubljanske može postave poročal njihov zaskrbljeni uradni govorec. Toda pozabil je pripisati, da se je dogajalo pri njihovih starih znancih v Rojah, kjer policisti nikoli niso dobrodošli, kaj šele v teh nalezljivih koronavirusnih časih.Glavni akterji so bili kajpak člani romske družinein ljudje, ki živijo pri njih. Prava drama se je odvijala 30. aprila.je praznik dela pričakoval v svoji zaklenjeni prikolici, naenkrat pa se je pred njo znašlo kar osem policistov. Povabili so ga, naj pride ven, saj mora za rešetke, a je odprl okno in začel kričati: »Pustite me na miru!« Sokrajane, ki so se začeli zbirati okrog prikolice in policistov, pa je jel nagovarjati, naj mu vendarle pomagajo, da ga ne bodo odpeljali. Potem je zavrela romska kri.Strojan je v levo stegno enega od uniformirancev zalučal leseno desko, nato pa dokazal, kako močan je, s tem da je lastnoročno izruval okno s prikolice, da je Miha skozi luknjo lahko zbežal proti Savi. Medtem je eden od zetov pri Strojanovih, 39-letni, v hrbet enega od policistov silovito zagnal večji kamen, menda bi ga lahko celo ubil. V naslednjih minutah je bilo še precej pestro, en policist je denimo Miho dohitel, a se je ta obrnil ter začel proti njemu zamahovati z večjim nožem. Končalo se je tako, da so uradne osebe Miho le spravile na tla, in ko so ga ravno hotele vkleniti in odpeljati, je 22-letniStrojan v xsari z veliko hitrostjo zapeljal proti njim, da so morale odskočiti, Romi pa so pomagali Mihu, da je sedel za volan in pobegnil.Roman Brajdič in Sandi Strojan sta zdaj v priporu, pri uporu pa naj bi sodelovalo še več Strojanovih, njihove vloge še preiskujejo. Miha je kar dolgo bežal pred roko pravice, predvčerajšnjim pa so policisti zmagoslavno sporočili, »danes je bil moški prijet«!Zakaj je moral tokrat v zapor, nam sicer ni znano, toda to še zdaleč ni prva kazen, ki jo bo moral odslužiti; možno je, da si je keho tudi tokrat nakopal zaradi drogeraških grehov. Pred časom so mu denimo sodili, ker je gojil 56 sadik konoplje. Občestvo v sodni dvorani se je ob njegovem zagovoru nasmejalo do solz: »To ni bila moja trava, to je tisto, kar jedo papagaji, kako se reče, industrijska konoplja. Mamajo kupuje za kanarčke. To se je samo posadilo, ko smo metali ptičjo hrano, torej semena za papagaje, na gnoj. Ni res, da bi jaz to gojil, zalivala je moja partnerica, ko je skrbela za krompir in solato, ki raste tam.« Kaznovalci mu niso verjeli, leto in tri mesece je moral odsedeti.