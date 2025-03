Drama v zraku: poletel proti Kriški gori, nato mu je delno zaprlo padalo

26-letnemu jadralnemu padalcu se je zgodila letalska nesreča, ki pa se je k sreči končala brez poškodb. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili kranjski policisti v petek okrog 14.10 obveščeni o jadralnem padalcu, ki je poletel z vzletišča Ambrož pod Krvavcem proti Kriški gori in je nato doživel nesrečo. Po njihovih informacijah mu je med letenjem delno zaprlo padalo, nato pa je pristal v krošnji drevesa.

»Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Kranj, ki so nepoškodovanega jadralnega padalca spravili z drevesa. Obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč,« so sporočili iz PU Kranj. Sporočili so tudi, da so policisti na kraju zbrali obvestila in bodo dogodek ustrezno dokumentirali.