Pokrit s kapuco napadel 11-letnika

V petek ob 14.30 je na PU Koper poklicala ženska in povedala, da je v Spodnjih Škofijah moški, pokrit s kapuco, pravkar napadel otroka. »Policisti so ugotovili, da je do 11-letnika pritekel moški, ga pričel strašiti, nato pa ga je vrgel po tleh. Ko je otrok začel kričati, je moški pobegnil.« Zadevo policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje in intenzivno zbirajo obvestila.



Popoldne so policisti v Petrinjah opravljali meritve hitrosti z radarjem. 48-letnemu vozniku motornega kolesa iz Kozine so izmerili hitrost 161 km/h. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, sledi še obdolžilni predlog.