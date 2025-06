Pokončal ga je s šestimi kroglami

Uroš Vozlič, 45-letni podjetnik iz Tabora, po poklicu trgovski potnik in oče štirih otrok, se na celjskem sodišču zagovarja zaradi umora, ki ga je zagrešil v sostorilstvu z ločeno obravnavanim I. V. Skupaj sta 5. septembra 2023 s polavtomatsko pištolo večkrat ustrelila 44-letnega državljana BiH Eda Delića. Usodni so bili štirje od šestih strelov, zločin pa se je zgodil v eni od poslovno-stanovanjskih zgradb v Taboru v občini Braslovče.

Deset dni po dogodku je policija potrdila, da je zaradi strelnih ran umrl 42-letni tuji državljan, ki je bil na začasnem delu v Sloveniji, ter da je umora osumljen 45-letni slovenski državljan, ki so ga ovadili tudi zaradi izsiljevanja podjetnika J. V., ki ga je naznanil policiji, ter prometa s prepovedanimi drogami. Zaradi slednjih se Vozlič na sodišču zagovarja ločeno. V kazenski zadevi, ki se nanaša na umor, so doslej zaslišali že več prič in izvedencev.

Pregledali so tudi veliko kamer, saj se je izkazalo, da sta jih storilca kritične noči obrnila tako, da njunega prihoda niso posnele. Prav tako sta imela zakrit obraz. Pa vendar so na osnovi posnetkov še drugih kamer ugotovili, da obstaja dovolj utemeljenih razlogov, da je eden od storilcev ravno Vozlič. Ta naj bi bil s pokojnim Delićem v sporu, saj naj bi mu dolgoval več plač, kar je nekaj prič tudi potrdilo.

Policisti in kriminalisti, ki so bili napoteni na kraj dejanja, so pregledali veliko kamer na širšem območju, veliko posnetkov so tudi zasegli. Snemalnik kamere, ki je bila nameščena v lokalu Kongo, ki ga je imel v najemu obtoženi, pa je bil v kritični noči odklopljen. Pozneje so ga našli v hišni preiskavi pri obtoženem doma.

Izvedenec je ugotovil popolno ujemanje silhuete obdolženega s posnetki na kamerah.

Tokrat je na sodišču pričal Maročan, ki je v času umora bival v sosednji sobi od umorjenega. Povedal je, da je tisto noč slabo spal, okoli štirih zjutraj pa so ga zbudili glasovi. Umorjeni naj bi nekomu zakričal »ne stori mi tega« ali nekaj podobnega. Potem je slišal neko eksplozijo in kot da je nekaj težkega padlo po hodniku. Takrat je odprl vrata in videl na tleh ležati soseda, z obrazom proti tlom. »Nisem pa videl, da je bil ustreljen. Klicali smo reševalce in mu po navodilih dispečerja dajali prvo pomoč. Mislim, da smo truplo tudi premaknili, a le zato, da bi vzpostavili dihanje. Sicer je še vedno dihal, a težko. Reševalci pa so prišli zelo hitro,« je dejal Maročan, ki je tam bival kratek čas pred dogodkom. Dejal je tudi, da se je zvečer, ko so še sedeli skupaj, umorjeni prepiral z nekom po telefonu in se na nekoga jezil. »Očitno je bil z nekom v sporu,« je dejal. Na vprašanje, v katerem jeziku, je odvrnil, da ne ve natanko, saj da ne razloči med slovenščino, srbrohrvaščino in bosanščino.

Borut Batagelj, sodni izvedenec za področje biometričnih prepoznav obrazov in interpretacije slik, je po pregledu več zaseženih posnetkov kamer, zaseženih oblačil, načina hoje obtoženega in postave ugotovil popolno ujemanje. In podal oceno plus ena po mednarodni lestvici. Obrazložil je, kaj takšna ocena pomeni. Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju pa so preiskali biološke sledi, ki so jih našli na tulcu, SIM-kartici in kroglah.

Sprva so napisali zgolj poročilo, saj osumljeni še ni bil znan, ko so ga identificirali, pa so ugotovili, da se njegov profil ujema z najdenimi sledmi. Izdelali so tudi elektroforegrame, zagovornik obtoženega odvetnik Milan Krstič pa je zahteval, da NFL sodišču dostavi vsa poročila in vse izdelke v tej obravnavani zadevi.

Senat je njegovemu predlogu ugodil. Sojenje se bo nadaljevalo 1. julija.