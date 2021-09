Poklicali so policijo, ta pa izsledila skupino otrok

Tržiški policisti so včeraj preverjali prijavo, da otroci na cesto mečejo kamenje. Prijavljeno ni bilo nobeno poškodovanje. Policisti so otroke opozorili na nedovoljeno in nevarno početje, poroča PU Kranj.



Gorenjski operativnokomunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sicer prejel 10 obvestil o prometnih nesrečah (tri s telesnimi poškodbami), tri prijave kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju ter dve v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijave sumov tatvine, vloma in poškodovanja tuje stvari.

