Poklical policiste, ker mu je po vratih razbijal in grozil svak

Možje v modrem so ga kmalu izsledili.
Fotografija: FOTO: Špela Ankele
FOTO: Špela Ankele

N. B.
12.09.2025 ob 18:08
N. B.
V četrtek ob 16.45 so bili policisti napoteni v eno od naselij v okolici Kopra, od koder je klical 65-letni moški in prijavil, da se je pri vratih njegove stanovanjske hiše zglasil njegov svak, 66-letni moški in mu tolče in razbija po vhodnih vratih ter mu grozi, da ga bo razbil.

Ker mu ni odprl, se je s kraja odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti so vozilo kmalu izsledili in vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je ta odločno odklonil. Policisti so mu odredili pridržanje, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog, poroča koprska policijska uprava.

 

 

