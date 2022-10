Poklical na policijo, da bo streljal ... Policisti prepozni

Včeraj zvečer so novogoriški policisti prejeli klic občana, ki jim je povedal, da bo uporabil svoje strelno orožje. Policisti so intervenirali, prišlo je do streljanja, tudi s strani policistov, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Po naših informacijah je to občan, ki si je življenje med intervencijo vzel sam.

Preiskava še poteka, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Več informacij sledi ...