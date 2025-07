Poklical jo je in se lažno predstavil kot bližnji sorodnik. Rekel le, da nujno rabi pomoč ...

V sredo so novogoriški policisti obravnavali spletno goljufijo na škodo fizične osebe. Ta je potekala tako, da je neznani storilec poklical oškodovanko in se ji lažno predstavil kot njen bližnji sorodnik ter v nadaljevanju komunikacijo nadaljeval preko aplikacije WhatsApp.

Storilec je nato z druge telefonske številke nadaljeval komunikacijo in oškodovanko zapeljal pod pretvezo, da nujno rabi pomoč pri plačilu računa. Neznani storilec je tako neupravičeno pridobil njena denarna sredstva v višini 2.740 evrov. Prav tako je neznanec skušal ogoljufati občanko na enak način tudi naslednjega dne, vendar mu to ni uspelo, saj je oškodovanka ugotovila, da gre za spletno prevaro in o kaznivem dejanju obvestila policijo, ki kaznivo dejanje še preiskuje.

Bližnji sorodnik nujno potrebuje denarna sredstva

Prav tako so bili policisti v sredo obveščeni o spletni goljufiji v enem od naselij v Občini Kanal ob Soči na škodo fizične osebe. Tudi v tem primeru so oškodovanci prejeli obvestilo o tehnični okvari mobilne telekomunikacijske naprave in da bližnji sorodnik nujno potrebuje denarna sredstva.

Nasveti policije Policija v zadnjem obdobju ponovno zaznava povečano število problematiko goljufij na spletu, pri čemer so v primerih z visokimi oškodovanji napadene predvsem pravne in fizične osebe. Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank ali npr. tehnična pomoč spletnih ponudnikov. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun.

Tudi v tem primeru je neznani storilec zapeljal oškodovance ter zlorabil njihovo zaupanje in si neupravičeno pridobil 2.220 evrov gotovine.

Domnevni sorodnik v tujini nina za plačilo najemnine

Še eno spletno prevaro na škodo oškodovanke so obravnavali tudi policisti na Tolminskem. Tudi v tem primeru so neznani storilci zapeljali oškodovanko, ki je nakazala denarna sredstva za slabih tri tisoč evrov domnevnemu sorodniku v tujini za plačilo najemnine. Kasneje se je izkazalo, da gre za spletno goljufijo.