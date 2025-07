Poklical je žensko, pridobil njene podatke, nato pa se mu je zalomilo

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivo dejanje zlorabe plačilne kartice na internetu. V kaznivem dejanju je sodeloval neznani moški, ki se mu je namera izjalovila.

»Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec poklical oškodovanko preko mobilnega telefona z lažno obljubo o denarnem dobičku pri poslovanju s kriptovalutami. Neznani storilec je v nadaljevanju neupravičeno pridobil njene osebne in druge podatke njene bančne kartice. Kmalu zatem je oškodovanka ugotovila, da gre za spletno prevaro oz. zlorabo njene bančne kartice, saj je prišlo do poskusa transakcije z njenega bančnega računa za več sto evrov. Neznanemu spletnemu goljufu to ni uspelo,« so zapisali na omenjeni policijski upravi in dodali, da okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.