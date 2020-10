Poklical in nudil brezplačno cepljenje na domu

Dopoldne je bila policija na območju PU Nova Gorica obveščena, da so neznanci pred dvema dnevoma v Šempasu klicali starejšo osebo in ji ponudili brezplačno cepljenje na njenem domu. Sorodniki so to preverili pri pristojnih institucijah in ugotovili, da te tega tako ne izvajajo.



V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov za preprečevanje oškodovanja. Zelo pogosto se dogaja, da so starejši občani še vedno premalo previdni oz. pozorni na neznance, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve, jih nagovarjajo k nakupu ali pa jih s pogovorom zamotijo in preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Nemalokrat so tarča starejši, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, kar otežuje preiskavo kaznivega dejanja. Pazljivo z neznanci Neznance je treba vedno imeti pod nadzorom, saj pogosto izkoristijo trenutno odsotnost ali nepazljivost ljudi (ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice, kozarec vode …) in izvršijo tatvino (gotovina, zlatnina ...). Prav tako nepovabljenih oseb ne spuščajte v stanovanjske objekte, če so vsiljivi, če se počutite ogroženi itd.



Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: osebni opis, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registraciji ... Tovrstni podatki (npr. znamka in registrska tablica vozila ali opis osebe) namreč lahko pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja.