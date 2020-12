Pokanje na primorki: ena končala v ograji, druga v tovornjaku

V torek malo po 8. uri se je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeleženi voznici osebnih vozil in voznik tovornjaka.Gasilci PGD Cerknica in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in do prihoda reševalcev nudili pomoč dvema lažje poškodovanima osebama. Reševalci NMP iz Logatca in Cerknice so ju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznica zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v vozilo voznice pred sabo, ki je zmanjšala hitrost zaradi nenadne zmanjšanje vidljivosti. Po trčenju je drugo vozilo odbilo in je trčilo v odbojno ograjo, prvo pa je trčilo še v prednji del tovornega vozila, ki je zaradi okvare stalo na izključevalnem pasu. Pri tem sta se obe voznici lažje poškodovali. Policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.