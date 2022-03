Pokalo, a k sreči brez hujših posledic (FOTO)

O prometni nesreči, ki se je zgodila v torek v bližini prehoda ceste čez železniško progo v Dolenjem Brezovem na območju PP Sevnica, so policiste obvestili okoli 20.30. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 28-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniško progo zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo.

Obstal je na železniških tirih. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da sta v torek ob pol treh popoldne v Radoslavcih v občini Ljutomer čelno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Ljutomer in počistili iztekle tekočine.

Policisti glede nesreče v Ljubljani nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. FOTO: Jože Pojbič

Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter čelno trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil. Pri trčenju so se poškodovale tri osebe.

Nekaj po 15. uri je na Cesti svobode v Brežicah 48-letna voznica zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 64-letnega voznika, ki je vozil pred njo. Ta se je laže poškodoval. Povzročiteljici bodo izdali plačilni nalog.

Nekaj pred 19. uro je v Bistrici na območju Šentruperta 18-letni voznik začetnik zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 21-letne voznice. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Kolesarja huje poškodovana

V nesreči, ki se je zgodila okoli 14. ure na lokalni cesti v naselju Podlipoglav, sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Ta je nenadoma spremenil smer vožnje in zapeljal proti sredini ceste, ko ga je že prehitevala voznica osebnega vozila in je z vozilom trčila vanj. Kolesar se je huje poškodoval in bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Huje poškodovan je tudi kolesar, ki ga je okoli 10. ure na Štajerski cesti v Ljubljani zbil voznik osebnega vozila. Ta mu je pri izvozu iz krožišča odvzel prednost, ko je kolesar vozišče prečkal po kolesarski stezi. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center; njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.