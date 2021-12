Pokali so petarde, najslabše pa jo je odneslo dekle z zvočnikom

V nedeljo zvečer je policija prejela obvestilo, da v Kopru mladostniki mečejo petarde, pijejo, kričijo in poslušajo glasno glasbo. Policisti PU Koper so na kraju izsledili štiri mladoletnike. Ena od njih je imela pri sebi prenosni zvočnik, kar je tudi motilo prijaviteljico. Proti mladoletnici iz Kopra bodo podali obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.

Policija opozarja: »Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer vse leto, prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), pa je fizičnim osebam vsako leto dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.«