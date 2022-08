Pohodniki v slabo voljo spravili tudi policiste: poglejte, kakšni so bili (FOTO)

Da bi zagotovili varnosti v naših gorah, zlasti pa da bi prisotnost policistov v gorah spodbudila boljšo opremljenost pohodnikov, boljše poznavanje gorniških pravil in manj gorskih nesreč, so policisti gorske enote PU Nova Gorica v drugi polovici julija letos na območju Lepena–Krnsko jezero–Krn izvedli aktivnosti za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah.

Policisti so predvsem z nasveti, ki se nanašajo na varno gibanje v gorah, pohodnikom svetovali in jih opozarjali na nevarnosti. Pohodniki so z zanimanjem poslušali njihove nasvete. Policisti so se pogovorili tudi z oskrbnikom koče pri Krnskih jezerih glede seznanjanja obiskovalcev koče s previdnostnimi ukrepi in napotki za varno gibanje v gorah.

FOTO: PU Nova Gorica

Policisti so pohodnike seznanjali tudi s preventivnimi nasveti glede parkiranja vozil na parkiriščih ob izhodiščnih točkah na pohodniške ture in puščanja vrednejših predmetov na vidnih mestih v vozilih zaradi preprečitve vlomov v parkirana vozila.