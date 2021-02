Ob 11.00 je na gozdni poti med Korenim in Samotorico v občini Horjul pohodniku postalo slabo. Gasilci PGD Horjul, reševalci NMP Ljubljana in gorski reševalci GRS Ljubljana so ga oživljali, vendar reanimacija žal ni bila uspešna, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

