Pohodnik (51) padel in se poškodoval

V soboto ob 13.35 je bila policija obveščena, da je pri sestopu s Starijskega vrha proti Kobaridu padel 51-letnik. Hodil je v skupini več oseb, med potjo pa je zaradi oslabelosti padel in se lažje poškodoval po glavi.



Posredovali so gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v UKC, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: