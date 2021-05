Pohodnica trčila v drevo

Na območju Črne prsti v Bohinju se je včeraj poškodovala pohodnica. Zdrsnila je na snegu in drsela po pobočju, kjer je trčila v drevo. Poškodovala si je nogi.



Posredovali so gorski reševalci, nujna medicinska pomoči in vojaški helikopter. Ponesrečenka je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.



Padci in zdrsi so najpogostejši vzroki za nesreče v gorah v vseh letnih časih. Trenutno tveganje za tovrstne nesreče še povečuje sneg. Pozivamo k previdnosti, poroča PU Kranj.

