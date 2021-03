Pohodnica se je med sestopom izgubila

V sredo malo po šesti popoldne so novogoriško policijsko upravo obvestili, da se je pri sestopu na območju Golakov (občina Ajdovščina) izgubila 47-letna pohodnica. Ajdovski policisti so kmalu začeli izvajati aktivnosti, da bi jo našli. Njeno osebno vozilo je bilo najdeno na makadamski cesti pri informativni tabli za Iztokovo kočo pod Golaki. Poleg policistov je prišlo tudi več pripadnikov gorskih reševalcev GRS Tolmin – enota Ajdovščina in GRS Ljubljana in jo začeli iskati.



Ob 19.30 so jo našli podhlajeno na zasneženem območju, oskrbeli so jo in nepoškodovano pospremili v dolino. Pohodnica se je namreč pri sestopu z območja Golakov izgubila in nekaj časa tavala po različnih poteh. Pozneje je na pomoč poklicala pristojno službo za zaščito in reševanje, po približno uri in pol so jo našli pod grebenom Golakov.

