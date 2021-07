Pogubna vožnja z BMW X5, trije umrli

Konec novembra 2019 se je na avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, v bližini Dragomerja, sredi noči zgodila tragična prometna nesreča, ki je vzela tri življenja. Za volanom BMW X5 je sedel bosanski državljan Izudin Muminović, preminuli trije so bili sirski migranti, ki jih je v Trst peljal kar v prtljažniku, v vozilu pa je bilo še pet migrantov na zadnjih sedežih in Muminovićev 13-letni pastorek, ti niso bili huje poškodovani. Dva izmed treh ponesrečencev so pokopali njuni sirski in bosanski prijatelji. FOTO: Marko Feist Že na pogrebu so preživeli sopotniki močno bremenili voznika, ki naj bi v s...