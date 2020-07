Kolo. FOTO: PU Celje

Čelade. FOTO: PU Celje

Orodje. FOTO: PU Celje

Orodje. FOTO: PU Celje

Orodje. FOTO: PU Celje

Pnevmatike. FOTO: PU Celje

Pribor. FOTO: PU Celje

Smuči. FOTO: PU Celje

Žalski policisti so pri hišni preiskavi zasegli kolo, več kosov različnega orodja, zlatnine, čelad, smuči, pribor za peko in mnogo drugih stvari. Sumijo, da so bile ukradene pretežno na širšem območju Žalca in Velenja, lahko pa tudi drugje.Če ste katero od stvari prepoznali, se oglasite na policijski postaji v Žalcu ali pokličite telefonsko številko (03) 713 47 00.