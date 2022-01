Pogrešano žensko našli mrtvo

Ob 16.20 je v Ziljah v občini Črnomelj stekla iskalna akcija za pogrešano občanko, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Zilje so skupaj s policisti in krajani preiskali okolico naselja in našli pogrešano osebo mrtvo. Pomagali so delavcem pogrebne službe pri prenosu preminule do vozila.