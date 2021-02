Pogrešano že štiri dni vztrajno iščejo, a brez uspeha

V soboto zjutraj se je na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi pričela iskalna akcija pogrešane osebe v reki Dravi. Iskali so jo gasilci iz PGD Vuhred in Vuzenica s čolni, potapljači JZ GB Maribor in potapljači PRS Velenje ter PRS Maribor.

V nedeljo okoli 9. ure so na Dravi na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi nadaljevali iskalno akcijo. Gasilci PGD Vuhred in PGD Vuzenica so s pomočjo čolnov preiskali del reke, vendar osebe niso našli. Uspeha ni bilo niti v ponedeljek.Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so danes okoli 16. ure ponovno nadaljevali iskanje. Pregledali so brežino Drave, vendar spet brez uspeha.