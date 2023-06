Včeraj ob 14.35 je na območju naselja Rače, občina Rače-Fram, pod vodstvom policije potekala iskalna akcija, v kateri so sodelovali gasilci PGD Rače, JZ GB Maribor, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Štajersko in Dolenjsko.

Pogrešano osebo so našli preminulo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.