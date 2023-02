Pogrešano iskali tudi reševalni psi, našli pa so jo v tej sveti stavbi

V četrtek ob 20.11 so na Golem, občina Ig, pogrešali osebo. V iskalni akciji so poleg policije sodelovali gasilci PGD Golo in Škrilje ter vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije. Po pisanju Uprave RS za zaščito in reševanje so pogrešano osebo dobre pol ure pozneje našli policisti nepoškodovano v cerkvi na Kureščku.