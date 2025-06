Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

Sedemnajstletno dekle, ki je bilo pogrešano v Spodnji Avstriji, so v nedeljo zvečer našli v stanovanju treh sirskih moških v dunajski četrti Simmering.

Po policijskih podatkih je bilo dekle pod vplivom alkohola in drog, možnost spolnega nasilja pa ni izključena. Trenutno je v umetni komi v splošni bolnišnici na Dunaju, navajajo avstrijski mediji.

Dekle je bilo pred štirimi dnevi prijavljeno kot pogrešana v njenem domačem kraju. Po policijskih poročilih je oblastem že znana zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, obstaja pa sum, da je pobegnila od doma. Ni pa jasno, kako in zakaj se je znašla na Dunaju v stanovanju štirih sirskih moških, starih od 21 do 35 let.

Menda so jo srečali na ulici in ji ponudili prenočišče

Vsi štirje moški so trenutno na prostosti, preiskava pa še poteka. Policija preiskuje morebitni spolni napad in poskuša ugotoviti, ali je dekle prostovoljno uživalo droge. Po poročanju Vienna.at moški trdijo, da so dekle srečali na ulici in ji ponudili prenočišče, pri čemer so zanikali kakršen koli spolni stik.