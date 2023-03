Pogrešano 97-letnico našli živo in zdravo

Zaradi veliko policistov, gasilcev in vodnikov psov, ki so se takoj odzvali in prihiteli na pomoč, se je srečno razpletla torkova iskalna akcija, ki so jo sprožili, potem ko so v Razdrtem pogrešili 97-letno gospo. Po nekaj urah so jo namreč našli živo in zdravo.

Odšla od doma

»Ob 12.19 je bil OKC PU Koper obveščen, da svojci pogrešajo 97-letno gospo iz Razdrtega, ki je odšla od doma neznano kam. Policisti so se takoj vključili v iskanje in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bila okoli 10.30 opažena v bližnjem gozdu,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

Z aktivnim delom vseh je bila pogrešana ob 15.30 živa in zdrava najdena v bližnjem gozdu.

Na teren so takoj odšli policisti PP Postojna, PPP Koper, PP Ilirska Bistrica in vodniki službenih psov PU Koper. Pridružilo se jim je 22 gasilcev iz PGD Razdrto, Veliko Ubeljsko, Hruševje in Postojna, pa tudi 15 vodnikov psov za iskanje pogrešanih oseb. Pregledali so širše območje in kmalu je iskanje obrodilo sadove.

