Pogrešani Slovenec v Zagrebu: iskanje 25-letnega Davida Dragana poteka že teden dni

Zagrebška policija teden dni išče slovenskega državljana Davida Dragana Miškovića, ki je bil pogrešan od 21. oktobra.

Tega 25-letnika, ki sicer živi v Dubravi v Zagrebu, so nazadnje videli na tem mestu.

Po opisu, ki so ga hrvaški policisti podali ob prijavi izginotja, je Mišković visok 178 centimetrov, ima rjave lase in modre oči. Je srednje postave, v času izginotja pa je bil oblečen v črno jakno, temne hlače in svetlo rjave gležnjarje.

Poziv policije

»Če imate podatke o tej osebi, prosimo, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličete na telefonsko številko 192. Podatke lahko posredujete tudi preko elektronske pošte: nestali@nestali.hr,« poziva hrvaška policija državljane, poroča Slobodna Dalmacija.