Pogrešanemu 13-letniku spodrsnilo, zgrmel je v prepad (FOTO)

Policija je sporočila podrobnosti včerajšnje iskalne akcije, ko so iskali pogrešanega otroka na območju Straže pri Bledu. Poleg policistov in letalske enote policije so pri iskanju sodelovali še prostovoljni gasilci, gorski reševalci, vodniki z reševalnimi psi, podvodna reševalna služba in organizirani prostovoljci. Skupno okoli 140 ljudi, ki so pregledovali širše območje Straže in Bleda.Otrok je ob 16. uri odšel na tek in se do običajne ure ni vrnil domov. Starši so vedeli, kam gre, lokacija pa je tudi sicer njihov poznani tekaški krog.Ker je obstajal sum nesreče in zaradi tega ogroženost otroka, je bila takoj ob prijavi sprožena iskalna akcija v večjem obsegu. Po okoli dveh urah iskanja je bil otrok najden nad Ledrarjevim kamnolomom sredi pobočja Straže. Nudili so mu zdravniško pomoč. Poškodovan je po glavi in nogah. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo.Okoliščine kažejo, da je na robu trim steze zdrsnil na mokri travi in po padcu čez višjo navpično prepadno steno obležal daleč pod njo. Padec so močno oblažila drevesa. Bil je primerno opremljen. Kot kaže, je imel kljub težjim poškodbam ogromno srečo.Ogled kraja je danes opravila gorska policijska enota. Tujo krivdo so policisti ob do zdaj zbranih obvestilih izključili.»V iskanje so se včeraj vključili tudi policisti, ki so bili prosti. Eden od njih je izredno dober poznavalec območja in je bil v določenem delu eden ključnih pri iskanju. Otrok je bil najden ravno na mestu, ki ga je z vodnikom reševalnega psa pregledoval ta policist. To je naš pravi obraz, to so naše vrednote, to je naše poslanstvo. Delamo za ljudi. Vsem, ki so sodelovali pri iskanju, in vsem tistim, ki so nas poklicali z informacijami, se iskreno zahvaljujemo,« so še sporočili s kranjske policijske uprave.