Pogrešanega turnega smučarja niso našli

Včeraj ob 20.14 so na območju Stola (občina Žirovnica) pogrešili turnega smučarja. Posredovali so gorski reševalci postaje GRS Radovljica, Bohinj in Tržič. Pregledali so južno pobočje Stola in greben Stola, vendar ga niso našli.

Iskanje so nadaljevali danes zjutraj, poroča uprava za zaščito in reševanje.