Pogrešanega so našli in odpeljali v bolnišnico

Danes ob 11.21 uri se je v Moravskih Toplicah začela iskalna akcija za pogrešano osebo. V iskalni akciji so sodelovali gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Martjanci, Sebeborci in Moravske Toplice. Aktivirana je bila tudi Kinološka zveza reševalnih iskalnih psov, vendar njihove pomoči niso potrebovali.



Pogrešano osebo so našli poškodovano. Reševalci NMP Murska Sobota so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

