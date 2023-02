Pogrešanega Roka v Krki našli mrtvega

V ponedeljek zvečer je novomeška policija skočila na noge in začela veliko iskalno akcijo za domačinom, 50-letnim Rokom Dobravcem. V ponedeljek po 14. uri se je tako kot že večkrat odpravil s kajakom veslat na reko Krko. Običajno je kajak naložil na voziček in ga peljal do vstopnega mesta v Irči vasi, od tam je nato po navadi veslal v smeri proti Ločni. Tokrat se ni vrnil, zato so domači prijavili, da ga pogrešajo.

Iz zraka, kopnega in vode

S pomočjo helikopterja in peš so policisti pregledovali širše območje Krke. Na pomoč so jim priskočili gasilci, ki so s čolna pregledovali reko Krko. V torek so se v iskanje vključili tudi vodniki službenih psov. Območje so znova pregledali s pomočjo policijskega helikopterja in drona, v čolne so se zopet spravili gasilci. Vse do torka popoldne, ko so ga našli pri Srebrničah. Žal mu ni bilo več pomoči.

Iskali so ga od ponedeljka. FOTO: PU Novo mesto

»Žal smo morali popoldne opraviti eno najtežjih policijskih nalog, svojce smo obvestili, da je bil pogrešani najden mrtev v reki Krki. Vsem, ki ste nam kakor koli poskušali pomagati pri iskanju, se zahvaljujemo. Policistom so domačini med iskalno akcijo vseskozi ponujali pomoč. Prejeli smo več klicev in obvestil, občani so nam povedali, da so bili med sprehodi pozorni in so opazovali reko, dajali so nam informacije o odsekih, kjer je ob večjem vodostaju še posebno nevarno. Policistom se je oglasil občan in jim ponudil v uporabo svoj zmogljivi dron. Veliko vas je bilo, ki ste delili objavo na družabnih omrežjih, mediji pa so takoj objavili obvestilo o pogrešanem in naš poziv. Vsem še enkrat velika hvala! Svojcem ob boleči izgubi izrekamo iskreno sožalje,« so ob koncu akcije zapisali novomeški policisti.