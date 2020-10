Pogrešanega policista našli mrtvega

Danes zjutraj je bila policija obveščena o pogrešanem 47-letnem moškem iz območja Kopra. Na širšem območju Kopra so policisti takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti za izsleditev osebe, pri čemer so poleg policijskih patrulj sodelovali tudi vodniki službenih psov, upravljavec drona in policijski helikopter.



Pogrešano osebo so ob 10. uri našli mrtvo na območju Kastelca. Ogled kraja najdbe trupla in s tem povezana intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, do sedaj ugotovljene okoliščine pa kažejo, da smrt moškega, sicer uslužbenca policije, ni posledica kaznivega dejanja.



Zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin primera še potekata.



Kriminalisti bodo o vseh ugotovitvah preiskave obvestili okrožno državno tožilstvo v Kopru.