Pogrešanega 23-letnika našli mrtvega

Včeraj so gorenjski policisti javnost zaprosili za pomoč pri iskanju 23-letnega mladeniča, ki je od doma neznano kam sicer odšel že v noči na ponedeljek.

Svojci so ga nazadnje videli ob pol četrti jutranji uri, ko je odšel od doma, nato se je za njim izgubila vsaka sled.

Včeraj so možje postave za pomoč pri iskanju pogrešanega poprosili tudi javnost, a so zdaj poziv preklicali, saj so mladeniča našli mrtvega na območju Kranja.

Kot so dodali, njegova smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.