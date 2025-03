Če bi bil Primorec Anton Bremec še živ, bi čez kakšno leto na svoji rojstnodnevni torti upihnil kar 200 svečk. Toda v matičnih knjigah nikjer ne piše, da je umrl, le v škofijskem arhivu je zapis, da se je od tega sveta poslovil 28. maja 1895. Zato bo sodišče kmalu izdalo formalni sklep o potrditvi njegove smrti. V uradnem listu so velikokrat objavljene podobne zgodbe o usodah ljudi. Tudi tragične, ko za mrtvega razglasijo nekoga, ki so ga najbližji nenadoma začeli pogrešati in nikoli več videli živega. Smrt v zasilni bolnišnici Zakon o nepravdnem postopku veleva, da sodišče razglasi za mrtve...