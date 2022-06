Pogrešana je mladoletnica: ste kje videli 16-letno Mihaelo?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so bili obveščeni, da je od petka pogrešana 16-letna Mihaela Primorac iz Ljubljane. Mihaela je visoka okoli 165 cm, srednje postave, do pasu dolgih rjavih las, oblečena je v črne pajkice in črno jopico, obuta je v črne športne čevlje znamke puma. Pri sebi ima modro vijoličen šolski nahrbtnik.

Mihaelo so nazadnje videli v petek dopoldan v Mostah. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policisti naprošajo javnost za informacije. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo.