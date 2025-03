Pogrešana je mladoletna Taja, policija prosi za pomoč

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Center obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Tajo Hočevar iz Ljubljane.

»Taja je visoka okoli 160 cm, ima dolge temne lase in nohte pobarvane z roza barvo. Oblečena je v sive športne hlače, siv pulover in roza majico. Obuta je v bele športne copate z Nike znakom. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za informacije,« so zapisali v sporočilu.

Prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o njej, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.