Pogrešana je bila dva dni, našli so jo mrtvo

V varovanih stanovanjih na Gregorčičevi ulici v Tolminu so dva dni pogrešali eno od varovank, je okoli poldneva poročala uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Tolmin so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so našli mrtvo starejšo osebo. Posredovali so tudi reševalci NMP Tolmin in policija.

