Pogrešana mačka Lolita: lastnica najditelju obljublja 2000 evrov nagrade (FOTO)

Ni prav pogosto, da vzreditelji ali lastniki mačk izgubijo svojega dragocenega hišnega ljubljenčka, a vsake toliko poročamo tudi o tem. Tako je lastnica Tamara iz občine Rogašovci na družbenem omrežju facebook objavila, da pogrešajo bengalsko mačko Lolito, ki je izginila pred enim mesecem.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Sprva so najditelju mačke ponujali 1000 evrov, zdaj pa so nagrado povišali na 2000 evrov tistemu, ki mačko najde ali pa lastnikom ponudi ključne informacije, ki bodo pripeljale do pogrešanega štirinožnega kosmatinca.

»Še vedno pogrešamo našo Lolito! Ni je videti že cel mesec. Nagrada najditelju 2000 evrov. Prosim delite, da bi objavo videlo čimveč ljudi. Nagrada tudi za tistega, ki izda, ali je mogoče pri kom zaprta, « je zapisala lastnica Tamara, ki je pred mesecem dni zapisala, da so mački »sprehodi v naravi tuji in neznani«.

Lastnica, ki je, kot kaže, tudi vzrediteljica bengalskih mačk, in njeni sledilci namigujejo, da je morda nekdo ugrabil to čudovito mačko.