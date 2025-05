Pogrešan mladoletnik iz Ljubljane: policija in svojci prosijo za pomoč pri iskanju

Policisti Policijske postaje Kamnik prosijo javnost za pomoč pri iskanju mladoletnega Honarja Khana iz Ljubljane, ki so ga prijavili za pogrešanega. Kljub izvedenim iskalnim ukrepom jim mladeniča do zdaj ni uspelo najti.

Honar Khan je visok približno 165 centimetrov, ima temnejše skodrane lase in rjave oči. Ob izginotju je bil oblečen v bel pulover z napisom 1992 in motivom medvedka, bel spodnji del trenirke in olivno zelen brezrokavnik. S seboj naj bi imel črn nahrbtnik in črno torbo.

Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem mladoletniku, naj to nemudoma sporočijo. Kontaktirati je mogoče: najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Kamnik na telefonsko številko (01) 830 31 80, interventno številko 113, ali anonimni telefon policije 080 1200.

Vsaka informacija je lahko ključna pri iskanju, zato policisti in svojci prosijo za pomoč.