Pogrešan je 33-letni Žiga. Ste ga opazili? (FOTO)

Žiga Bašnec. FOTO: PU Ljubljana

V sredo popoldne so policiste PP Ljubljana Moste obvestili, da svojci pogrešajo 33-letnegaiz Ljubljane.Pogrešani je visok okoli 186 cm in je vitke postave. Ima kratke kostanjevo-sivkaste lase in je neobrit z bradico. Oblečen je bil v modre džins hlače in vojaško kratko majico, obut pa v črne športne copate. Nazadnje je bil viden v torek okoli 17. ure na Toplarniški ulici v Ljubljani, poroča PU Ljubljana.Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, prosijo za pomoč javnost. »Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, pokličejo interventno številko 113 anonimni telefon 080 1200.«