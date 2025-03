Pogrešan je 23-letni Jakob z Bleda! Ste ga videli?

Blejski policisti so bili danes obveščeni, da je pogrešan 23-letni Jakob Grilc z Bleda. Je srednje postave in visok okoli 180 cm, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nazadnje so ga videli v ponedeljek, 3. marca, okoli 14. ure, na Kajuhovi cesti na Bledu.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na telefon (04) 575 72 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.