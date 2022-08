Pogrešajo Valerijo: za hojo uporablja pripomočke, telefona nima pri sebi (FOTO)

Včeraj zvečer so PU Koper obvestili, da v domu upokojencev v Sežani pogrešajo 81-letno Valerijo Tominec. Nazadnje so jo videli ob 18.30. Za hojo uporablja pohodne palice. Je visoke postave, ima bele lase, oblečena je bila v temnejše hlače in obuta v modre sandale. Telefona nima pri sebi.

Vse, ki bi pogrešanko kje opazili, policisti prosijo, da o tem nemudoma obvestilo najbližjo policijsko enoto, pokličejo na 113 ali na anonimni telefona policije 080 1200.