Pogrešajo Mirka, ste ga kje videli?

Od petka dopoldne je pogrešan 61-letni Mirko Ernejčić iz Polzele, poročajo policisti PU Celje. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno modro trenirko, svetlejši pulover in črn brezrokavnik. Obute je imel sive športne copate.



Pogrešani Mirko je sivolas in nosi očala. Vse, ki so ga videli, prosijo, da o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113.



Komentarji: