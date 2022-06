Pogrešajo Marijo in prosijo za informacije

Pogrešana je 72-letna Marija Zaletel iz Sela pri Pancah.

Visoka je okoli 190 cm in je srednje postave. Ima kratke sive lase in nosi očala z dioptrijo. Oblečena je v temnomodra športna oblačila in obuta v gumijaste škornje. Pri sebi ima pohodne palice.

Oseba ima zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena. Nazadnje je bila videna včeraj dopoldne v bližini doma. Najverjetneje se nahaja na območju Sela pri Pancah in Malega Lipoglava.

Na tem območju že od včeraj poteka širša iskalna akcija, vendar z izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena.

Policija zato prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Moste (01 586 76 00), pokličejo 113 ali anonimni telefon 080 1200.