Pogrešajo Ano Marijo (16) iz Ljubljane

Policisti Policijske postaje Ljubjana Vič so bili obveščeni, da svojci od torka pogrešajo 16-letno Ano Marijo Zalar iz Ljubljane.

Pogrešana je visoka 174 cm, vitke postave, ima zelene oči in rjave lase dolge do ramen, ki so rahlo rdeče obarvani. Kaj ima občeleno ni znano, najverjetneje pa pulover s kapuco in bele športne copate z modro zelenimi črtami. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, sporočajo s PU Ljubljana in naprošajo javnost za informacije.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, lahko podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.