Pogrešajo Aleša (34) iz Podlubnika v Škofji Loki. Potreben je pomoči in nujne zdravstvene oskrbe

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili okoli 11.30 obveščeni o pogrešani osebi. Pogrešajo Aleša Obrana, starega 34 let, iz Podlubnika v Škofji Loki.

Aleš Obran je visok okoli 165 cm, suhe postave, dolgih rjavih las s sivimi prameni, neurejenimi brki in brado. Oblečen je bil v rdeč pulover s kapuco in črno bundo, spodaj je imel črno trenirko. Obut je bil v črne športne copate. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 16. ure, na območju Chengdujske ceste v Ljubljani.

Gre za osebo potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, na telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.