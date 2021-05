Pogrešajo 89-letnega Andreja z Jesenic. Ste ga videli? (FOTO)

Pogrešan je 89-letniz Jesenic. Od doma je neznano kam odšel danes okoli 10. ure. Visok je okoli 170 cm, srednje postave in s kratkimi sivimi lasmi. Nosi očala. Pri hoji si pomaga s palico. Najverjetneje je oblečen v obrabljeno rjavo jakno in sive hlače, obut pa v rjave čevlje, so sporočili iz PU Kranj.Policija prosi za informacije o pogrešani osebi na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.