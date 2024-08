Pogrešajo 54-letnega Janeza! Prosijo za pomoč

Policija v sodelovanju z Gorsko reševalno službo od včerajšnjega popoldneva izvaja aktivnosti in pregled terena na širšem območju Kamniško-Savinjskih alp, v povezavi s prijavo pogrešanega planinca, ki je po zadnjih podatkih odšel na pohodniško turo v smeri Skute in so svojci z njim zgubili stik. Na izhodišču je bilo najdeno njegovo vozilo. Iskanje tudi s pomočjo helikopterja intenzivno poteka.

Janez Suhadolnik. FOTO: Osebni Arhiv

Pogrešan je 54-letni Janez Suhadolnik, visok okoli 186 cm. Je močnejše postave, kratkih temno rjavih rahlo skodranih las. Oblečen je bil v kratke modre hlače z žepi pri straneh, kratko majico oranžne barve, na glavi je imel čepico modre barve s šiltom, obut v pohodne gležnarje rjave barve. Nosil jel večji nahrbtnik oranžne barve. Ker z dozdajšnjimi ukrepi ni bil najden, prosijo javnost za informacije.

Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 586 76 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.