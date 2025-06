Pogrešajo 16-letnega moškega z večjo črno torbo (FOTO)

S policijske uprave Celje so sporočili, da je od petka, 20. junija, pogrešan 16-letni Amar Omerović iz Velenja. Pogrešani je po njihovih informacijah visok okoli 175 cm, je srednje postave in ima temno rjave, kratko pristrižene lase. Oblečen je bil v temnejša oblačila, s sabo pa je imel večjo črno torbo.

Pogrešana oseba FOTO: PU Celje

»Vse, ki so ga videli prosimo, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00,« so še zapisali na omenjeni policijski upravi.